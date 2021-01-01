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На церемонии открытия главной елки Киева загорелась гирлянда

В Киеве во время во время церемонии открытия главной елки на Софиевской площади загорелась гирлянда. Об этом сообщила украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

Запись в facebook пользователя ДСНС України

«Во время проведения церемонии открытия новогодней елки на Софийской площади были зажжены пиротехнические огни, в результате чего произошло возгорание гирлянды на елке», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что возгорание удалось ликвидировать с помощью огнетушителей, в результате инцидента никто не пострадал.

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Ранее в главном управлении МЧС России по Москве дали советыпо выбору новогодней елки с точки зрения пожаробезопасности. Главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУ МЧС Антон Гладилин рассказал, что лучше поставить дома искусственную ель, так как натуральное дерево может загореться при температуре в пределах 228–264 градусов Цельсия, а искусственное — при температуре в 500 градусов.

Киев новогодняя елка
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