На церемонии открытия главной елки Киева загорелась гирлянда

В Киеве во время во время церемонии открытия главной елки на Софиевской площади загорелась гирлянда. Об этом сообщила украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

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«Во время проведения церемонии открытия новогодней елки на Софийской площади были зажжены пиротехнические огни, в результате чего произошло возгорание гирлянды на елке», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что возгорание удалось ликвидировать с помощью огнетушителей, в результате инцидента никто не пострадал.