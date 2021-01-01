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В МЧС дали советы по выбору новогодней елки для дома

В целях безопасности на новогодних праздниках лучше поставить дома искусственную ель. Об этом рассказал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУ МЧС России по Москве Антон Гладилин, передает «РИА Новости».

«Искусственная ель более пожаробезопасная», — сказал Гладилин.

По его словам, натуральное дерево может загореться при температуре в пределах 228-264 градуса Цельсия, а для загорания искусственной елки из поливинилхлорида необходима температура в 500 градусов.

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При этом Гладилин отметил, что невоспламеняющихся елок не существует, хотя искусственные деревья, якобы обладающие такими характеристиками, можно встретить в продаже. «При создании определенных условий можно добиться горения практически любого вещества», — объяснил он.

Ранее Ozon сообщил, что российские семьи тратят на новогоднюю елку и украшения для нее и дома в среднем 6,8 тыс. руб. Обычно граждане покупают к празднику елку, наконечник и набор игрушек для нее, а также украшения для дома. Минимальная стоимость такого набора составляет порядка 1 тыс. руб.

По информации «Платформы ОФД», крупнейшего в стране оператора фискальных данных, продажи искусственных елок к Новому году в ноябре упали на треть по сравнению с прошлым годом. Однако общие траты на новогодние товары в ноябре выросли год к году на 15–20%.

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