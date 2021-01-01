В МЧС дали советы по выбору новогодней елки для дома

В целях безопасности на новогодних праздниках лучше поставить дома искусственную ель. Об этом рассказал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУ МЧС России по Москве Антон Гладилин, передает «РИА Новости».

«Искусственная ель более пожаробезопасная», — сказал Гладилин.

По его словам, натуральное дерево может загореться при температуре в пределах 228-264 градуса Цельсия, а для загорания искусственной елки из поливинилхлорида необходима температура в 500 градусов.

При этом Гладилин отметил, что невоспламеняющихся елок не существует, хотя искусственные деревья, якобы обладающие такими характеристиками, можно встретить в продаже. «При создании определенных условий можно добиться горения практически любого вещества», — объяснил он.