Медики оценили опасность приема витаминов при коронавирусе

Прием витаминов без назначения врача при коронавирусной инфекции может привести к осложнениям. Об этом заявил РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«При коронавирусе, как и других заболеваниях, нужно обращаться за назначениями к специалистам — врачам. А не бежать в аптеку и накупать всего. В каждом конкретном случае при назначении витаминов надо с врачом советоваться», — сказал Малышев.

Он объяснил, что некоторые витамины опасны при передозировке. Например, витамин С, если его принимать в неограниченных количествах, может вызвать выкидыш у беременных. Также предварительная консультация с врачом необходима перед приемом препаратов, влияющих на метаболизм, добавил медик.

«Прием витаминов без назначения врача может привести к определенным побочным явлениям», — рассказал РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.