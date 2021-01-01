Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 73,32 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 13:49
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 89,83 (+0,54) Инвестиции, 18 дек, 13:49
На церемонии открытия главной елки Киева загорелась гирлянда Общество, 02:34 СМИ узнали о 200 жертвах атаки «хакеров из России» Общество, 02:30 Пеле поздравил Месси с повторением его рекорда Спорт, 02:03 Медики оценили опасность приема витаминов при коронавирусе Общество, 01:35 Участники «Дома-2» отреагировали на закрытие проекта Общество, 01:13 Что взять в ипотеку: трешку за МКАДом или однушку в Медведково РБК и ВТБ, 01:12 Зеленский заявил о невозможности объяснить отказ от российской вакцины Общество, 00:49 В Туапсе столкнулись два судна под флагами Вануату и Турции Общество, 00:24 Петербург вышел на первое место по коэффициенту заболеваемости COVID-19 Общество, 00:00 Пострадавший при хлопке в астраханской больнице получил легкие ожоги Общество, 19 дек, 23:51 В Москве за сутки умерли 77 человек с коронавирусом Общество, 19 дек, 23:44 В Тбилиси полиция задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину Общество, 19 дек, 23:29 В Мордовии арестовали подозреваемого в истязании детей священника Общество, 19 дек, 23:01 В COVID-больнице в Астрахани загорелась подсобка с кислородными баллонами Общество, 19 дек, 22:28
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,35 +0,71% EUR/RUB ₽89,82 +0,52% EUR/USD $1,22 -0,15%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Медики оценили опасность приема витаминов при коронавирусе

Прием витаминов без назначения врача при коронавирусной инфекции может привести к осложнениям. Об этом заявил РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«При коронавирусе, как и других заболеваниях, нужно обращаться за назначениями к специалистам — врачам. А не бежать в аптеку и накупать всего. В каждом конкретном случае при назначении витаминов надо с врачом советоваться», — сказал Малышев.

Он объяснил, что некоторые витамины опасны при передозировке. Например, витамин С, если его принимать в неограниченных количествах, может вызвать выкидыш у беременных. Также предварительная консультация с врачом необходима перед приемом препаратов, влияющих на метаболизм, добавил медик.

В РАН оценили связь тяжелого течения COVID-19 с нехваткой витаминов
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Прием витаминов без назначения врача может привести к определенным побочным явлениям», — рассказал РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Он отметил, что витамины — это лекарственные препараты, поэтому у них есть показания и противопоказания. Показаниями для назначения таких препаратов является гиповитаминоз, то есть недостаточное количество определенного витамина в организме, объяснил врач.

При этом Вознесенский добавил, что связывать коронавирусную инфекцию и назначения витаминов «несколько необоснованно». «Непосредственно витамины не оказывают никакого воздействия на сам коронавирус», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Куда заведет Volkswagen одержимость Илоном Маском С ним не договориться: как налоговые роботы вычисляют нарушителей Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Психолог Сьюзан Дэвид: неверная мотивация — верный способ «сломать мозг»

Врач назвал главную опасность поливитаминов
Общество

В свою очередь вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский сообщил РБК, что теоретически витамины никак не могут повлиять на течение инфекции. При этом он также посоветовал проконсультироваться с врачом перед приемом витаминов.

«Если решили витаминизироваться, то первый и безопасный выбор — природные источники витаминов. Морковь с маслом, укроп, зелень, лимоны. А если решили принимать витамины в таблетках — лучше посоветоваться с врачом», — сказал он.

Ранее директор центра иммунокоррекции имени Хазамовой врач-терапевт Людмила Лапа рассказала ТАСС, что прием витаминов опасен во время вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, так как они делают инфекцию только сильнее, а не ускоряют процесс выздоровления. Эксперт посоветовала принимать витамины только по прошествии недели с момента выздоровления.

коронавирус витамины новости
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,35 +0,71% EUR/RUB ₽89,82 +0,52% EUR/USD $1,22 -0,15%
Материалы по теме
Врач назвал главную опасность поливитаминов
Общество
В РАН оценили связь тяжелого течения COVID-19 с нехваткой витаминов
Общество
Иммунолог назвала необходимые для защиты здоровья осенью витамины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter