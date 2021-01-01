В Тбилиси полиция задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату в одном из жилых домов в Тбилиси. Об этом сообщает МВД Грузии.

По информации ведомства, мужчина 1991 года рождения находился в гостях у родственника и угрожал взорвать ручную гранату. По предварительным данным, причиной мог послужить семейный конфликт. Сотрудники полиции провели переговоры с нарушителем и задержали его.

По данным канала Rustavi2, переговоры продолжались около двух часов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 236 и 151 УК Грузии (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия).