В Техасе задержали пригрозившего взорвать Хьюстонский университет мужчину

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В США в штате Техас задержали жителя Ричмонда, который во время онлайн-лекции угрожал взорвать Хьюстонский университет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на документы суда.

В суде 19-летнего Ибрахима Ахмеда аль-Баяти обвинили в том, что 2 сентября он подключился к университетской лекции с помощью сервиса видеоконференций Zoom и прервал ее, сказав: «При чем здесь все это, если университет будет взорван через несколько дней?»

Кроме того, аль-Баяти, который во время звонка назвался Абу Китал аль-Джихади аль-Мансуром, согласно обвинению, произнес на арабском языке фразу в поддержку запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). После этого он повторил свое высказывание и вышел из конференции.

Также власти обвинили его в том, что он является вербовщиком ИГ. Аль-Баяти заявил следователям, что его слова были шуткой, придуманной им с его другом.