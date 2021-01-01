СК завел дело после смерти 14 пациентов с COVID-19 в Курске

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Курске возбудили уголовное дело в связи со смертью 14 пациентов с коронавирусной инфекцией после поломки кислородного оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«В течение нескольких дней умерли 14 пациентов, поскольку были в тяжелом состоянии», — отметили в пресс-службе. В сообщении не уточняется, о какой больнице идет речь.

По данному факту было возбуждено дело по ч. 3 ст. 9 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ростехнадзор при проверке в больнице выявил нарушения при техническом обслуживании газофикатора, который вышел из строя. Ведомство завело дело об административном нарушении против должностных лиц больницы.