Курская больница объяснила отсутствие данных о больных COVID сотрудниках

Фото: KOKB46 / Facebook

Прошлое руководство Курской областной клинической больницы, которую оштрафовали за сокрытие данных о заразившихся коронавирусом сотрудниках, направило эти сведения в Роспотребнадзор позже установленного срока, рассказали РБК в больнице.

В лечебном учреждении объяснили, что это не было сделано в срок, так как ответственные работники ушли на больничный.

«Факты, которые указаны в решении суда, произошли при прежнем руководстве областной клиники. Постановление не вступило в законную силу, поэтому оно будет обжаловано в Курском областном суде», — сказали в больнице.

Накануне Промышленный районный суд Курска оштрафовал областную больницу на 100 тыс. руб. за то, что она не отчиталась о заболевших COVID-19 сотрудниках и тех, кто контактировал с больными. Суд заключил, что бездействие лечебного учреждения «не позволило своевременно принять меры в виде изоляции контактных лиц, что могло привести к угрозе жизни и здоровью граждан».