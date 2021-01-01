Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 73,32 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 13:49
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 89,83 (+0,54) Инвестиции, 18 дек, 13:49
СМИ назвали Красножана кандидатом в тренеры женской сборной по футболу Спорт, 15:59 Готовы ли вы к ипотеке. Тест РБК и ВТБ, 15:55 Рогозин заявил о просящейся на пенсию МКС Технологии и медиа, 15:41 Курская больница объяснила отсутствие данных о больных COVID сотрудниках Общество, 15:31 Рогозин оценил запуск ракеты «Ангара А-5» Технологии и медиа, 15:13 СМИ сообщили об обстреле дворников из пневматики в Москве Общество, 15:08 Деньги на колесах: как бизнес становится мобильным и как это сделать РБК и VW коммерческие автомобили, 15:06 МИД вернет Боснии подаренную Лаврову икону после протеста Украины Общество, 14:45 В Севастополь начала поступать вода из Кадыковского карьера Общество, 14:31 Какие цифровые технологии «Сименс» уже работают в России РБК и «Сименс», 14:17 Умер писатель Арбитман, по чьей книге сняли «Досье детектива Дубровского» Общество, 14:17 Хоккеист «Динамо» принес Швеции победу в матче Кубка «Первого канала» Спорт, 13:53 Попова оценила срок окончания эпидемии COVID-19 в России Общество, 13:39 «Тональность заметно ужесточилась». Когда ЦБ начнет снова повышать ставку Инвестиции, 13:33
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,35 +0,71% EUR/RUB ₽89,82 +0,52% EUR/USD $1,22 -0,15%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Курская больница объяснила отсутствие данных о больных COVID сотрудниках

Фото: KOKB46 / Facebook
Фото: KOKB46 / Facebook

Прошлое руководство Курской областной клинической больницы, которую оштрафовали за сокрытие данных о заразившихся коронавирусом сотрудниках, направило эти сведения в Роспотребнадзор позже установленного срока, рассказали РБК в больнице.

В лечебном учреждении объяснили, что это не было сделано в срок, так как ответственные работники ушли на больничный.

«Факты, которые указаны в решении суда, произошли при прежнем руководстве областной клиники. Постановление не вступило в законную силу, поэтому оно будет обжаловано в Курском областном суде», — сказали в больнице.

СК завел дело после смерти 14 пациентов с COVID-19 в Курске
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Накануне Промышленный районный суд Курска оштрафовал областную больницу на 100 тыс. руб. за то, что она не отчиталась о заболевших COVID-19 сотрудниках и тех, кто контактировал с больными. Суд заключил, что бездействие лечебного учреждения «не позволило своевременно принять меры в виде изоляции контактных лиц, что могло привести к угрозе жизни и здоровью граждан».

За последние сутки в регионе выявлено 194 случая заражения коронавирусом, умерли три человека, выздоровели 186. С начала эпидемии число случаев составило 18 609, число умерших — 262, число выздоровевших — 16 829.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Читайте на РБК Pro
Куда заведет Volkswagen одержимость Илоном Маском С ним не договориться: как налоговые роботы вычисляют нарушителей Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Психолог Сьюзан Дэвид: неверная мотивация — верный способ «сломать мозг»
новости Курская область больница штраф
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,35 +0,71% EUR/RUB ₽89,82 +0,52% EUR/USD $1,22 -0,15%
Материалы по теме
Минздрав ответил на данные об отсутствии выплат врачам под Мурманском
Общество
В Петербурге пациент умер сразу после выписки из коронавирусной больницы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter