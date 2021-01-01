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Автобус с дагестанскими призывниками столкнулся с легковушкой на Кубани

Фото: krddtp / Instagram
Фото: krddtp / Instagram

Автобус с призывниками попал в аварию в Краснодарском крае, в результате пострадали несколько человек, сообщили РБК в пресс-службе Южного военного округа.

ДТП произошло на 117-м километре трассы Краснодар — Кропоткин. Автобус «ПАЗ», везший призывников из сборного пункта в Дагестане, столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате несколько призывников получили ушибы, их жизни ничего не угрожает. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что в аварии погиб водитель легковушки Skoda Rapid, два человека из автобуса получили травмы.

По словам собеседника агентства, автобус ехал из Махачкалы, в нем находились 18 человек, из них 14 призывников и два офицера.

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По факту происшествия начата проверка.

В середине декабря водитель легковой машины въехал в автомобиль «Урал» российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По данным Минобороны, легковушка нарушила правила дорожного движения, что привело к аварии. Погибли два человека — оба находились в легковом автомобиле. Никто из военнослужащих не пострадал.

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Краснодарский край ДТП автобус призывники
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