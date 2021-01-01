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СМИ сообщили об обстреле дворников из пневматики в Москве

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Кропоткинском переулке в Москве охранник обстрелял из пневматического пистолета дворников, которые пришли на уборку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Охранник задержан, он находился в состоянии алкогольного опьянения, передало агентство.

«Произошел конфликт между гражданами, в ходе конфликта один из участников произвел выстрел, предположительно из пневматического пистолета, а также распылил из газового баллончика газ в сторону одного из своих оппонентов», — сообщили РБК в пресс-службе московского МВД в ответ на просьбу прокомментировать сообщение ТАСС.

В Москве Росгвардия задержала устроивших стрельбу на парковке ТЦ
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Фото:Роман Пименов / ТАСС

Мужчину доставили в отдел полиции. Проводится проверка.

Ранее в Москве 37-летний мужчина устроил стрельбу в воздух из автомобиля Maybach. Мужчину задержали 15 декабря. По его словам, он хотел проверить, пригоден ли для стрельбы его охолощенный пистолет. Полиция завела уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК).

Москва стрельба конфликт пневматический пистолет
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