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В Москве Росгвардия задержала устроивших стрельбу на парковке ТЦ

Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

В Москве сотрудники Росгвардии задержали трех человек, устроивших стрельбу на парковке торгового центра. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

По данным Росгвардии, они устроили стрельбу из травматического оружия на подземной парковке торгового центра в Новой Москве. «Прибыв по указанному адресу, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что трое распивавших спиртные напитки молодых людей стали стрелять из травматического пистолета по потолку и стенам паркинга», — говорится в сообщении.

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Фото:СК РФ

Росгвардейцы задержали нарушителей и передали их в руки полиции. Оружие у них изъято. Нарушителями оказались молодые люди от 20 до 28 лет.

Накануне в центре Москвы на Тверской улице неизвестные открыли стрельбу на автомобиле Maybach. Злоумышленники несколько раз выстрелили из окна в воздух и скрылись. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что по данному факту начали проверку.

Москва стрельба Росгвардия новости
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