В Москве задержали устроившего стрельбу из Maybach мужчину

Фото: МВД РФ

Устроивший стрельбу из автомобиля Maybach в центре Москвы задержан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МВД, поступившем в РБК.

Задержанным оказался 37-летний житель Москвы. По словам мужчины, он хотел проверить, пригоден ли для стрельбы его охолощенный пистолет, для чего сделал три выстрела в воздух с заднего сиденья своего автомобиля.

Полиция завела уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК).

Инцидент произошел 13 декабря на Тверской улице. Тогда сообщалось, что из окна автомобиля Maybach неизвестные стреляли в воздух, никто не пострадал. Источник ТАСС сообщал, что машина, из которой велась стрельба, оформлена на столичного бизнесмена, однако неизвестно, кто был за рулем.