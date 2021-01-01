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В Москве задержали устроившего стрельбу из Maybach мужчину

Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Устроивший стрельбу из автомобиля Maybach в центре Москвы задержан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МВД, поступившем в РБК.

Задержанным оказался 37-летний житель Москвы. По словам мужчины, он хотел проверить, пригоден ли для стрельбы его охолощенный пистолет, для чего сделал три выстрела в воздух с заднего сиденья своего автомобиля.

Полиция завела уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК).

В центре Москвы неизвестные открыли стрельбу из Maybach
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

Инцидент произошел 13 декабря на Тверской улице. Тогда сообщалось, что из окна автомобиля Maybach неизвестные стреляли в воздух, никто не пострадал. Источник ТАСС сообщал, что машина, из которой велась стрельба, оформлена на столичного бизнесмена, однако неизвестно, кто был за рулем.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали трех человек, устроивших стрельбу на парковке торгового центра в Новой Москве. Стрельба велась из травматического оружия. Трое мужчин распивали спиртные напитки, а затем начали стрелять по потолку и стенам паркинга. Нарушители задержаны, ими оказались молодые люди от 20 до 28 лет.

Москва стрельба центр Москвы Тверская новости задержание
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