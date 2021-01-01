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Пандемия коронавируса ,  
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В «Векторе» рассказали о происхождении COVID-19

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Коронавирус не был создан искусственно, он является результатом «классической вирусной эволюции в природе». Об этом в программе «Опасный вирус» на «Россия 1» заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«Я считаю, что новый коронавирус — это не техническое изобретение человека», — сказал Максютов (цитата по ТАСС). По его словам, это подтверждают анализы геномов вируса.

Вирусолог отметил, что найденные в последнее время коронавирусы отличаются от COVID-19 не более чем на 1%.

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Фото:Raul Sifuentes / Getty Images

О том, что вирус имеет естественное происхождение, ранее говорил глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, достоверных данных об искусственном происхождении вируса нет.

Основной версией происхождения коронавируса является перенос болезни от летучих мышей. Вирус стал распространяться в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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