В «Векторе» рассказали о происхождении COVID-19

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Коронавирус не был создан искусственно, он является результатом «классической вирусной эволюции в природе». Об этом в программе «Опасный вирус» на «Россия 1» заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«Я считаю, что новый коронавирус — это не техническое изобретение человека», — сказал Максютов (цитата по ТАСС). По его словам, это подтверждают анализы геномов вируса.

Вирусолог отметил, что найденные в последнее время коронавирусы отличаются от COVID-19 не более чем на 1%.

О том, что вирус имеет естественное происхождение, ранее говорил глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, достоверных данных об искусственном происхождении вируса нет.