Количество выявленных случаев COVID-19 в Индии превысило 10 млн

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Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индии достигло 10 004 599 человек, сообщает The Times of Inida.

За прошедшие сутки заболели 25 152 человек. Всего в стране насчитывается 308 751 активных случаев заражения.

В середине сентября в стране наблюдался пик заболеваемости. 13 сентября в Индии зарегистрировали рекордное число суточного прироста новых заболевших — 94 372 случая. С тех пор количество новых заражений пошло на спад.

Индия присоединилась к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса «Спутник V», первую партию доставили в середине ноября в город Хайдарабад.