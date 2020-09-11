Атомная подлодка отработала ракетные стрельбы в Баренцевом море
Российская многоцелевая атомная подлодка в рамках учений в Баренцевом море выполнила стрельбу противолодочной ракетой по подводной цели. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота, передает «РИА Новости».
«Противодействие подводникам оказывал экипаж многоцелевой крейсерской атомной подводной лодки другого соединения подводных сил Северного флота», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что стрельба проводилась подводной ракетой без боевой части.
Ранее, 8 сентября, экипажи атомных подводных лодок Северного флота в Баренцевом море отработали торпедную стрельбу в дуэльном варианте.