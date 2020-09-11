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Общество ,  
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Атомная подлодка отработала ракетные стрельбы в Баренцевом море

Роль противника в рамках учений выполнил экипаж многоцелевой крейсерской атомной подводной лодки другого соединения подводных сил Северного флота
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Российская многоцелевая атомная подлодка в рамках учений в Баренцевом море выполнила стрельбу противолодочной ракетой по подводной цели. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота, передает «РИА Новости».

«Противодействие подводникам оказывал экипаж многоцелевой крейсерской атомной подводной лодки другого соединения подводных сил Северного флота», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стрельба проводилась подводной ракетой без боевой части. 

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Фото: Минобороны РФ

Ранее, 8 сентября, экипажи атомных подводных лодок Северного флота в Баренцевом море отработали торпедную стрельбу  в дуэльном варианте.

Подводники обнаружили и провели атаку подводной лодки условного противника в подводном положении. Роль противника выполнила многоцелевая крейсерская атомная подводная лодка другого соединения подводных сил Северного флота.  

Автор: Анастасия Батманова
Теги: флот, Баренцево море
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