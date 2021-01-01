В Подмосковье второй день подряд выявили рекордное число заболевших COVID

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

За прошедшие сутки в Московской области выявили 1514 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это рекордный суточный прирост заболевших в регионе. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне, когда в Подмосковье выявили 1485 новых заболевших COVID-19.

Всего за прошедшие сутки в стране выявили 28 209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество инфицированных в Москве (6459) и в Санкт-Петербурге (3754).

Ранее власти Подмосковья продлили ограничения, связанные с остановкой распространения пандемии, до 12 января. В регионе действуют следующие ограничения: