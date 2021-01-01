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Пандемия коронавируса ,  
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Воробьев допустил снятие части ограничений по COVID к Новому году

Андрей Воробьёв
Андрей Воробьёв (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 пока не планируется вводить в Московской области. При этом некоторые из них могут быть сняты к Новому году, заявил в эфире телеканала «Россия-1» губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы не планируем вводить дополнительные ограничения. Честно говоря, хочется перед Новым годом какие-то из них снять», — сказал Воробьев. (цитата по «Интерфаксу»).

Глава региона понадеялся, что это можно будет сделать благодаря усилиям медицинского персонала и начавшейся вакцинации от COVID-19.

В Московской области начали действовать новые запреты из-за коронавируса
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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Ряд ограничений на фоне роста числа заболевших коронавирусом в Московской области был введен 9 ноября. В частности, до 29 ноября было решено продлить режим самоизоляции для пожилых граждан (старше 65 лет) и страдающих хроническими заболеваниями.

Кроме того, с 16 по 29 ноября обучение для студентов средних профессиональных и высших учебных заведений проводится дистанционно. Также были заблокированы социальные проездные для студентов.

Согласно последним данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в Московской области выявлено 104 743 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 76 105 человека, умерли 1943.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Московская область Андрей Воробьев Новый Год коронавирус COVID-19 ограничения
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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