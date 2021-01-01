В Подмосковье выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

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В Московской области за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 1485 человек, это новый рекорд для региона по приросту заболевших за день, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Ранее рекордное количество случаев заражения было зафиксировано в Подмосковье 14 декабря, когда COVID-19 обнаружили у 1484 человек.

Московская область находится на третьем месте среди российских регионов по количеству выявленных случаев заболевания, там с начала эпидемии коронавирусом заразились свыше 135 тыс. человек. Из них более 95,4 тыс. выздоровели, 2,6 тыс. скончались.

В Москве за сутки заболели 6937 человек. Также за день госпитализировали 1784 пациента с коронавирусной инфекцией, на искусственной вентиляции легких в столичных больницах находятся 483 человека. Число заболевших с начала пандемии в столице достигло 722 тыс. Вылечились 557 тыс. заболевших, умерли свыше 10,2 тыс.