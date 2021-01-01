Общество , 19 дек, 11:09
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У бизнесмена в московском кафе украли 15 млн руб.
«Вошли неизвестные в количестве пяти-шести человек в масках, один из которых угрожал предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у Н. рюкзак с принадлежащими ему 15 млн руб., скрылись», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что преступление было совершено 18 декабря в 14:40 мск в кафе на улице Нижегородская, дом 9Г. Cогласно данным сервиса 2ГИС, по данному адресу расположена кальянная.
Ранее четверо неизвестных напали на мужчину с молотком на юго-востоке Москвы и отобрали у него рюкзак почти с 20 млн руб. Параллельно злоумышленники угрожали пострадавшему пистолетом. Тогда для розыска нападавших полицейские ввели план «Перехват».