У бизнесмена в московском кафе украли 15 млн руб.

Фото: Никита Попов / РБК

Неизвестные в масках с оружием похитили у бизнесмена 15 млн руб. во время заключения сделки в кафе в центре Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Вошли неизвестные в количестве пяти-шести человек в масках, один из которых угрожал предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у Н. рюкзак с принадлежащими ему 15 млн руб., скрылись», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что преступление было совершено 18 декабря в 14:40 мск в кафе на улице Нижегородская, дом 9Г. Cогласно данным сервиса 2ГИС, по данному адресу расположена кальянная.

Ранее четверо неизвестных напали на мужчину с молотком на юго-востоке Москвы и отобрали у него рюкзак почти с 20 млн руб. Параллельно злоумышленники угрожали пострадавшему пистолетом. Тогда для розыска нападавших полицейские ввели план «Перехват».