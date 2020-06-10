В Москве грабители под видом силовиков отобрали у безработного ₽3,5 млн

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Полиция проводит проверку о вымогательстве 3,5 млн руб. у безработного москвича аферистами, представившимися сотрудниками силовых структур. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Сообщение об инциденте на улице Адмирала Макарова, дом 2, поступило в полицию 9 июня. По данным ведомства, неизвестные, представившись сотрудниками силовых структур, сели в автомобиль мужчины и под надуманным предлогом потребовали у него $50 тыс. Получив от него отказ, они пристегнули его наручниками к подголовнику сидения.

«После они проследовали с ним по адресу: Пресненская набережная, д. 12, где мужчина передал им 3 млн 507 тыс. руб., после чего неизвестные скрылись», — отметили в ведомстве.

В январе у безработного москвича похитили $100 тыс. из банковской ячейки. Похищение было совершено в период со 2 августа 2019 года по 17 января 2020 года. Неизвестный украл деньги и скрылся.