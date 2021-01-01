Из-за пожара в турецкой больнице погибли восемь человек

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Восемь человек стали жертвами пожара в университетской больнице в Газиентепе в Турции. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на представителя больницы.

Пожар произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом. По предварительным данным, причиной пожара стала поломка кислородного аппарата. Следствие продолжается.

11 пациентов, которые находились в отделении интенсивной терапии, перевели в другие больницы. Один из погибших скончался при перевозке.

Похожий пожар случился в студенческой больнице Челябинска. В результате пожара эвакуировали 223 человека. Никто не пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следственного управления, в подсобном помещении больницы произошли возгорание и хлопок баллонов с кислородом.