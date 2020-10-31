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Общество ,  
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В Челябинске 13 пациентов больницы после взрыва доставили в реанимацию

Фото:Олег Черных / РИА Новости
Фото: Олег Черных / РИА Новости

13 пациентов городской клинической больницы № 2 Челябинска, где произошли взрыв кислородного баллона и пожар, поместили в реанимацию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«На данный момент 13 пациентов доставлены в реанимационное отделение, из них трое на ИВЛ», — сообщили там. Те пациенты, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, доставлены в больницу № 1, уточнили в пресс-службе.

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Взрыв и пожар произошли утром 31 октября. По данным Главного управления МЧС по региону, пожар был ликвидирован на площади 130 кв. м. 223 человека были эвакуированы, из них 158 пациентов и 40 работников больницы, а также 25 жильцов дома, который затронул пожар. Никто не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). По данным следственного управления, в подсобном помещении больницы произошли возгорание и хлопок баллонов с кислородом.

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Фотогалерея 

Позднее в МЧС сообщили, что причиной, по предварительным данным, могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Ранее ведомство называло причиной разгерметизацию кислородного баллона.

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