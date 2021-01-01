В Москве временно закрыли торговый дом «Савеловский» из-за нарушений

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Столичное управление Роспотребнадзора временно ограничило работу торгового дома «Савеловский» из-за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе проведения осмотра установлено, что юридическим лицом ООО «Майкрорент» не обеспечено проведение в торговом доме санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в торговом доме не было оборудования для обеззараживания воздуха и кожных антисептиков, а в санузлах отсутствовала туалетная бумага и антибактериальное мыло. Также не велся учет за проведением уборок в помещении и обработки контактных поверхностей. Кроме того, владельцами не были обеспечены контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима и проверка температуры тела посетителей.

В связи с этим были составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности торгового дома. «Материалы дела направлены в Останкинский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности торгового дома «Савеловский», — добавили в пресс-службе.