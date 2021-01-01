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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве временно закрыли торговый дом «Савеловский» из-за нарушений

Фото: savelovsky_tk / Instagram
Фото: savelovsky_tk / Instagram
Столичное управление Роспотребнадзора временно ограничило работу торгового дома «Савеловский» из-за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе проведения осмотра установлено, что юридическим лицом ООО «Майкрорент» не обеспечено проведение в торговом доме санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в торговом доме не было оборудования для обеззараживания воздуха и кожных антисептиков, а в санузлах отсутствовала туалетная бумага и антибактериальное мыло. Также не велся учет за проведением уборок в помещении и обработки контактных поверхностей. Кроме того, владельцами не были обеспечены контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима и проверка температуры тела посетителей.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В связи с этим были составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности торгового дома. «Материалы дела направлены в Останкинский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности торгового дома «Савеловский», — добавили в пресс-службе.

Ранее начальник главного управления контроля столицы Евгений Данчиков рассказал, что в период новогодних праздников в Москве пройдут специальные рейды по контролю за соблюдением антикоронавирусных мер. Они будут проходить в круглосуточном режиме, в том числе с помощью камер видеонаблюдения. По его словам, в предновогодний период власти также особенно усилили контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер.

По данным оперативного штаба на 18 декабря, только за сутки в Москве выявили около 7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в столице COVID-19 заболели свыше 722 тыс. человек.

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Роспотребнадзор коронавирус «Савеловский»
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