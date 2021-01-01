В праздники в Москве пройдут рейды по контролю мер против COVID-19

В Москве в период новогодних праздников пройдут специальные рейды по контролю за соблюдением антикоронавирусных мер в общественных местах. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

«Полиция и Роспотребнадзор в круглосуточном режиме проводят рейды во всех местах массового посещения граждан. <…> И эту работу будем продолжать все праздничные дни», — заявил он.

По словам Данчикова, контроль осуществляется в том числе с помощью камер видеонаблюдения. Также он подчеркнул, что в преддверии каникул власти усилил меры по контролю за перчаточно-масочным режимом в торговых центрах, кафе, барах, ресторанах и ночных клубах.

Начальник Главконтроля напомнил, что ответственность за нарушение мер против COVID-19 лежит не только на посетителях заведений, но и на самих организациях, которые обязаны обеспечить все необходимые условия.