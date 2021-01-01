Собянин рассказал о своем состоянии после вакцинации от коронавируса

Сергей Собянин (Фото: kremlin.ru)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что тяжелых последствий после российской прививки от коронавирусной инфекции у него не было. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Тяжелых последствий я не ощутил. Небольшая головная боль утром была, и все», — сказал Собянин. Он отметил, что с момента его вакцинации прошло полгода, и у него сохраняются хорошие титры антител.

О том, что Собянин прошел вакцинацию от COVID-19, сам он сообщил 4 сентября во время встречи с президентом Владимиром Путиным, которая прошла по видеосвязи.

В России идет масштабная вакцинация населения против коронавируса. С 5 декабря прививку начали делать в Москве. Сначала препарат был доступен для граждан из групп риска — для медиков, соцработников и учителей. Позднее запись открылась для работников многофункциональных центров (МФЦ), культуры, сфер торговли и услуг, а также журналистов. 15 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко объявил о старте вакцинации во всех российских регионах.