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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин рассказал о своем состоянии после вакцинации от коронавируса

Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: kremlin.ru)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что тяжелых последствий после российской прививки от коронавирусной инфекции у него не было. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Тяжелых последствий я не ощутил. Небольшая головная боль утром была, и все», — сказал Собянин. Он отметил, что с момента его вакцинации прошло полгода, и у него сохраняются хорошие титры антител.

О том, что Собянин прошел вакцинацию от COVID-19, сам он сообщил 4 сентября во время встречи с президентом Владимиром Путиным, которая прошла по видеосвязи.

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В России идет масштабная вакцинация населения против коронавируса. С 5 декабря прививку начали делать в Москве. Сначала препарат был доступен для граждан из групп риска — для медиков, соцработников и учителей. Позднее запись открылась для работников многофункциональных центров (МФЦ), культуры, сфер торговли и услуг, а также журналистов. 15 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко объявил о старте вакцинации во всех российских регионах.

Прививку делают вакциной «Спутник V», которую разработал московский Центр им. Н.Ф. Гамалеи. Вакцинация проходит в два этапа: второй укол ставится через 21 день после первого. Однако записаться нужно только на первый этап, на второй этап запись производится автоматически. Сделать это можно на сайте mos.ru, выбрав «Вакцинация от COVID-19» в выпавшем меню услуги «Запись к врачу».

коронавирус Сергей Собянин вакцинация
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