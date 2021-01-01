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В Московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за снега

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снега и гололедицы. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать до 18:00 по мск 21 декабря.

Вильфанд предупредил о похолодании на европейской территории России
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что с понедельника, 21 декабря на европейскую территорию России придет похолодание. Аномально холодная погода ожидается на юге региона, с воскресенья, 20 декабря температура будет ниже нормы на 4–6 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что москвичей накануне Нового года ждет «скандинавская» погода. По его оценкам, в саму праздничную ночь температура может опуститься до минус 8 градусов, осадков скорее всего не будет, сохранится снежный покров.

погода Москва Гидрометцент
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