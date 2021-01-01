В армии США появились космические стражи

Военнослужащих из Космических сил США теперь будут называть «стражами» или «хранителями» (guardians). Об этом написал в Twitter вице-президент США Майк Пенс.

Он уточнил, что так будут называть военных обоих полов.

На сайте американских космических войск говорится, что название выбирали в течение года на базе сотни материалов и исследований с участием специалистов в области космоса и представителей широкой общественности. Итоговый вариант перекликается с девизом Космического командования ВВС 1983 года: «Хранители высоких рубежей».

«Это слово связывает наши почетное наследие и культуру с важной миссией, которую мы выполняем круглосуточно, без выходных защищая людей и интересы США и их союзников», — указано в сообщении.