СМИ узнали о стрельбе по полицейским в Подмосковье

В подмосковном Егорьевске при попытке задержания подозреваемый открыл огонь по полицейским, а затем покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В результате никто из полиции не пострадал. «Пуля попала в наручники на груди сотрудника полиции, застряв среди звеньев», — уточнил собеседник «РИА Новости».

Источник ТАСС отметил, что в задержании участвовали двое полицейских. Мужчина пытался убежать и отстреливался из боевого пистолета.

По информации ТАСС, правоохранители подозревали нападавшего в торговле наркотиками. Как сообщает «РИА Новости», полицейские, которые пытались его задержать, приехали из Камчатского края.