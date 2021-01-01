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Минздрав проверил медпомощь в селе Алакуртти после жалобы Путину

Ситуация с медицинской помощью в поселке Алакуртти Мурманской области соответствует нормам. Ранее местный житель пожаловался на нее президенту России Владимиру Путину. О результатах своей проверки, которую провели после критики, сообщила пресс-служба Минздрава России, передает ТАСС.

Специалисты министерства посетили амбулаторию поселка. «При первичной оценке мы установили, что ситуация представлена в ином формате. Оказание медицинской помощи по линии скорой соответствует всем установленным нормативам и приказам», — заявил Минздрав.

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Заместитель директора Научно-исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Руслан Шепель, сообщил, что в больнице имеются только «некоторые методические аспекты», которые ведомство поможет устранить.

О жалобе Путин рассказал во время своей ежегодной пресс-конференции 17 декабря. Он процитировал отрывок письма Юрия Краснянского, который указал, что у местной больницы есть только одна машина скорой помощи с одним фельдшером, а в амбулатории принимает один врач общей практики 86 лет, которая «с трудом может отличить геморрой от ангины».

«Попрошу соответствующие правительственные структуры и губернатора Мурманской области обратить внимание и на ваше село, и на этот фельдшерский пункт», — сообщил президент, пообещав помочь скорой помощи села с транспортом.

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Фото:Смирнов Владимир / ТАСС

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Врач общей практики Татьяна Яковлева, на которую пожаловался житель Алакуртти, после этого сообщила, что способна профессионально выполнять свою работу, и пригрозила уволиться.

Кроме того, она рассказала, что уже год работает в больнице одна, поскольку новых работников руководство медицинского учреждения найти не может. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в то же время заявил, что на самом деле в больнице в Алакуртти трудятся два педиатра, стоматолог и лаборант.

Сам мужчина, обратившийся к Путину, в эфире «Первого канала» извинился перед врачом. «Я был не прав», — сказал он. По его словам, в селе есть одна бригада скорой и две машины, которые «подарил мэр». Теперь житель обратил внимание на то, что для имеющихся автомобилей не хватает водителей.

Мурманская область Минздрав Владимир Путин
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