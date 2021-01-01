Минздрав проверил медпомощь в селе Алакуртти после жалобы Путину

Ситуация с медицинской помощью в поселке Алакуртти Мурманской области соответствует нормам. Ранее местный житель пожаловался на нее президенту России Владимиру Путину. О результатах своей проверки, которую провели после критики, сообщила пресс-служба Минздрава России, передает ТАСС.

Специалисты министерства посетили амбулаторию поселка. «При первичной оценке мы установили, что ситуация представлена в ином формате. Оказание медицинской помощи по линии скорой соответствует всем установленным нормативам и приказам», — заявил Минздрав.

Заместитель директора Научно-исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Руслан Шепель, сообщил, что в больнице имеются только «некоторые методические аспекты», которые ведомство поможет устранить.

О жалобе Путин рассказал во время своей ежегодной пресс-конференции 17 декабря. Он процитировал отрывок письма Юрия Краснянского, который указал, что у местной больницы есть только одна машина скорой помощи с одним фельдшером, а в амбулатории принимает один врач общей практики 86 лет, которая «с трудом может отличить геморрой от ангины».