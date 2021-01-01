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Врач пригрозила уволиться после критики на пресс-конференции Путина

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Врач общей практики Татьяна Яковлева из села Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области решила уволиться после жалобы жителя Владимиру Путину: тот заявил, что в сельском медпункте работает 86-летняя врач, «с трудом отличающая геморрой от ангины». Об этом Яковлева сообщила в интервью «Газете.ru».

«Мне очень хочется посмотреть в глаза этому человеку, и у меня желание положить заявление на стол сейчас. У меня 40 лет стажа, это хамство. Я в здравом уме и памяти», — возмутилась Яковлева.

Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Изданию она объяснила, что уже год работает в больнице одна, ей приходится «бегать между двумя этажами» и по очереди осматривать людей в разных кабинетах, чтобы успевать принять всех. Яковлева утверждает, что новых работников руководство медицинского учреждения найти не может. «Вы скажите, где есть врач, я пойду и ему в ноги упаду, попрошу прийти на работу», — заявила она.

Получить оперативный комментарий Татьяны Яковлевой не удалось. РБК направил запрос в ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал видеозапись в Instagram, в котором уточнил, что женщине 66 лет, а не 86, как говорилось в обращении к президенту. По словам Чибиса, в больнице в Алакуртти есть два педиатра, стоматолог и лаборант.

17 декабря прошла очередная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В числе прочего президент процитировал отрывок письма жителя Мурманской области Юрия Краснянского о проблеме медицинской помощи в Алакуртти. Там утверждалось, что в больнице работает только одна бригада скорой помощи, а в амбулатории принимает врач 86 лет, которая «с трудом может отличить геморрой от ангины».

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