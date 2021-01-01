Пентагон опроверг сообщения о приостановке работы с командой Байдена

Пентагон не приостанавливал сотрудничество с командой избранного президента США Джо Байдена, небольшой перерыв будет сделан только на время рождественских праздников. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер, говорится на сайте военного ведомства.

«После взаимно согласованного перерыва в праздничных днях, который начинается завтра, мы продолжим и перенесем встречи с сегодняшнего дня», — отмечается в сообщении.

В рамках передачи власти команде Байдена Пентагон уже согласовал 139 собеседований с более чем 200 сотрудниками Минобороны, 161 запрос информации и раскрыл тысячи страниц секретных документов. Как уточняется в сообщении, это больше, чем было сделано во время прошлых переходных периодов.

Ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что Миллер приказал всем Пентагону прекратить сотрудничество с командой Байдена, выразив таким образом серьезное недоверие избранному президенту. Директор переходного периода Байдена Йоханнес Абрахам опроверг объяснения Миллера, заявив, что у сторон «не было взаимной договоренности относительно перерыва на каникулы».