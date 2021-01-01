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Три человека стали жертвами пожара в Красноярском крае

В результате пожара в Красноярском крае погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, передает ТАСС.

В населенном пункте Большие Кныши в Идринском районе загорелся жилой дом. Огнем было охвачено 66 кв. м. В настоящее время пожар потушен. В тушении были задействованы 18 человек и шесть единиц техники.

Один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы
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Фото:АГН «Москва»

По данным портала ngs24.ru, пожар возник ночью 18 декабря в одноэтажном деревянном доме. Среди погибших детей нет. По предварительным данным, причиной стала неправильная эксплуатация печи.

В середине декабря жертвами пожара в Иркутской области стали мать и двое детей. Огнем было охвачено около 50 кв. м., сгорела кровля. Семья состояла на учете как неблагополучная.

Красноярский край пожар жилой дом
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