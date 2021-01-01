Один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

Фото: АГН «Москва»

В Москве произошел пожар в одной из квартир 12-этажного дома, в результате чего погиб один человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о возгорании по адресу: ул. Декабристов, дом 32 поступила в 17:31 мск 17 декабря. Загорелась квартира на 12-м этаже.

В ходе тушения пожара был спасен один человек, он был передан медикам для проверки.

«К сожалению, в результате пожара один человек погиб», — отметил представитель главка. Возгорание было ликвидировано в 17:50. Площадь пожара составила 6 кв. м.

Ранее, 14 декабря, на западе Москвы, в районе Внуково загорелась квартира, расположенная в 12-этажном жилом доме. Огонь вспыхнул в квартире на шестом этаже, пожарным удалось вывести из здания шесть человек. В результате погиб один человек.