Российским космонавтам сделают инъекции вакцины «Спутник V»

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Российских космонавтов и тех, кто помогает им готовиться к полетам, привьют от COVID-19 отечественной вакциной, сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«ФМБА России совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» и руководством НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина проводит работу по организации вакцинации от COVID-19 отряда космонавтов и сотрудников Центра, которые имеют непосредственный контакт с космонавтами в процессе тренировок», — сказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

В дальнейшем в организации планируют организовать прививки для сотрудников ключевых предприятий «Роскосмоса», сообщили в ФМБА.

В середине апреля в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили о смерти двух сотрудников предприятия, заболевших коронавирусной инфекцией. Умершим специалистам было 62 и 68 лет. Также от двусторонней пневмонии умер 58-летний сотрудник одного из предприятий, у которого подозревали коронавирус. 1 мая глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что по данным на 30 апреля коронавирусом в российской ракетно-космической отрасли заразились уже 173 сотрудника, шестеро из них стали жертвами заболевания.