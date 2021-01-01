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МИД Белоруссии назвал третий пакет санкций ЕС «ущербным» решением

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Третий пакет санкций Европейского союза в отношении Белоруссии является ущербным решением, за которым последуют лишь негативные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение, которое приведет лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы так радеет ЕС», — сказал дипломат.

По мнению главы МИДа, это элемент широкомасштабной целенаправленной кампании массированного давления на республику. Он добавил, что белорусские власти уже подготовили ответные меры. «Некоторые из них довольно чувствительны», — отметил Глаз.

ЕС ввел в действие третий пакет санкций против Белоруссии
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Накануне ЕС принял третий пакет санкций против ряда белорусских компаний и физлиц, которых Брюссель считает причастными к фальсификации результатов президентских выборов, а также ответственных за насилие и аресты. Под европейские санкции попали 29 человек, среди них заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт (его жена Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Александра Лукашенко, оказалась в предыдущем санкционном списке), глава Гродненской области, бывший министр здравоохранения Владимир Караник и председатель Совета республики Национального собрания Наталья Кочанова. Также под ограничительные меры попали семь компаний.

Первый пакет санкций против Минска Брюссель объявил 1 октября, тогда в список вошли более 40 чиновников. Второй пакет ЕС ввел 6 ноября, в тот раз ограничения ввели против Лукашенко, его сына Виктора, который является советником президента по национальной безопасности, и еще 13 чиновников. Участникам санкционного списка запрещается въезд на территорию ЕС, также будут арестованы все банковские счета, находящиеся на территории Евросоюза.

Белорусские власти приняли ответные меры, запретив ряду европейских чиновников въезд в Белоруссию. Глава МИДа Владимир Макей уточнял, что санкции затронут представителей руководства Евросоюза.

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ЕС начал вводить санкции на фоне белорусских протестов, которые начались в стране после победы на президентских выборах Александра Лукашенко. Протестующие не признали итоги выборов. Лукашенко неоднократно заявлял, что выборы прошли честно, а поддержку митингующим оказывают из-за рубежа. Также не признали итоги президентских выборов в Белоруссии большинство стран ЕС.

Белоруссия санкции МИД Белоруссии
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