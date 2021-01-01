МИД Белоруссии назвал третий пакет санкций ЕС «ущербным» решением

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Третий пакет санкций Европейского союза в отношении Белоруссии является ущербным решением, за которым последуют лишь негативные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение, которое приведет лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы так радеет ЕС», — сказал дипломат.

По мнению главы МИДа, это элемент широкомасштабной целенаправленной кампании массированного давления на республику. Он добавил, что белорусские власти уже подготовили ответные меры. «Некоторые из них довольно чувствительны», — отметил Глаз.

Накануне ЕС принял третий пакет санкций против ряда белорусских компаний и физлиц, которых Брюссель считает причастными к фальсификации результатов президентских выборов, а также ответственных за насилие и аресты. Под европейские санкции попали 29 человек, среди них заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт (его жена Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Александра Лукашенко, оказалась в предыдущем санкционном списке), глава Гродненской области, бывший министр здравоохранения Владимир Караник и председатель Совета республики Национального собрания Наталья Кочанова. Также под ограничительные меры попали семь компаний.