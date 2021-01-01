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Пандемия коронавируса ,  
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В Ростове главврач обратился в гордуму из-за заявлений депутата о смертях

Вячеслав Коробка 
Вячеслав Коробка  (Фото: rocb.ru)

Главврач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка потребовал дать оценку распространению депутатом городской думы от КПРФ Натальей Оськиной информации о массовой гибели больных с COVID-19 из-за нехватки кислорода. Об этом «РБК Ростов» сообщили в пресс-службе
Ростовской областной клинической больницы.

«Прошу считать это мое письмо просьбой к Ростовской-на-Дону городской думе дать оценку последним публичным высказываниям Н.В. Оськиной с точки зрения соблюдения этических норм поведения депутата города», — говорится в обращении.

Главврач больницы утверждает, что депутат через Instagram распространила недостоверную информацию о гибели пациентов с коронавирусом, которые, как она утверждала, находились на ИВЛ.

Власти назвали причину смерти 13 пациентов на ИВЛ в Ростове
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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

«Можно на основании наблюдений одной-единственной санитарки приемного отделения утверждать, что имели место «перебои с кислородом», в результате чего «погибли больные, которые были стабильны?» — отмечает в письме Коробка. Он отметил, что обвинения Оськиной строятся на показаниях медика без медицинского образования. В своих постах Оськина также сравнивала ростовскую больницу с концлагерем и гетто.

14 декабря Оськина в своем Instagram рассказала о том, что к ней поступают звонки от «врачей» ростовской больницы, которые сообщают о смертях пациентов из-за перебоев с кислородом. Позднее Rostovgazeta депутат пояснила, что эту информацию ей прислала ей медсестра Татьяна Кроленко. Она также опубликовала в Facebook заявление в СК, в котором указано, что в результате падения кислорода умерли не менее десяти пациентов больницы. Руководство больницы это заявление опровергло, отметив, что за сутки умерли четыре пациента, что не превышает средний суточный показатель. «Ни один из приборов тревожных сигналов не подавал. Никаких проблем с кислородом не было», — сказал главврач. Позднее Оськина пояснила, что как депутат обязана реагировать на поступающие ей сообщения.

Из ростовской больницы уволился сообщивший о гибели пациентов на ИВЛ врач
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<p>Городская больница №&nbsp;20 в Ростове-на-Дону</p>

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В октябре СМИ сообщили, что в МБУЗ «Городская больница № 20» в Ростове-на-Дону из-за проблем с медицинским кислородом умерли 13 пациентов с коронавирусом. Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин назвал фейком данные о задохнувшихся из-за нехватки кислорода пациентах. В городском управлении здравоохранения подтвердили смерть 13 человек, но указали, что ее причина еще только устанавливается. СК завел дело о причинении смерти по неосторожности. Позднее власти сообщили, что причиной массовой гибели пациентов стали возраст, поражение легких и сопутствующие заболевания.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Ростов ИВЛ коронавирус
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