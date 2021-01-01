В Ростове главврач обратился в гордуму из-за заявлений депутата о смертях

Вячеслав Коробка (Фото: rocb.ru)

Главврач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка потребовал дать оценку распространению депутатом городской думы от КПРФ Натальей Оськиной информации о массовой гибели больных с COVID-19 из-за нехватки кислорода. Об этом «РБК Ростов» сообщили в пресс-службе

Ростовской областной клинической больницы.

«Прошу считать это мое письмо просьбой к Ростовской-на-Дону городской думе дать оценку последним публичным высказываниям Н.В. Оськиной с точки зрения соблюдения этических норм поведения депутата города», — говорится в обращении.

Главврач больницы утверждает, что депутат через Instagram распространила недостоверную информацию о гибели пациентов с коронавирусом, которые, как она утверждала, находились на ИВЛ.

«Можно на основании наблюдений одной-единственной санитарки приемного отделения утверждать, что имели место «перебои с кислородом», в результате чего «погибли больные, которые были стабильны?» — отмечает в письме Коробка. Он отметил, что обвинения Оськиной строятся на показаниях медика без медицинского образования. В своих постах Оськина также сравнивала ростовскую больницу с концлагерем и гетто.