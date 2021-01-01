Пандемия коронавируса , 18 дек, 14:02
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Путин сообщил главам стран СНГ о скором появлении новых вакцин от COVID
Владимир Путин
В ближайшее время в России должны появиться новые вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ, передает пресс-служба Кремля.
«Мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин, имеются в виду «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В ближайшее время должны появиться другие наши вакцины», — сказал Путин.
Он также предложил главам стран СНГ вместе заняться организацией производства этих препаратов.
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