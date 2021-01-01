В Роспотребнадзоре сообщили о разработке десяти вакцин от COVID в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России разрабатывается не менее десяти вакцин от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Их не меньше десяти в стране сегодня разрабатывается, не меньше», — сказала Попова в ответ на вопрос, сколько еще вакцин разрабатываются в России, помимо трех известных.

В России в августе была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», ее разработал центр им. Н.Ф. Гамалеи. В октябре президент Владимир Путин объявил о регистрации второго российского препарата — «ЭпиВакКорона», разработанного в центе «Вектор». Еще одну вакцину создает центр им. М.П. Чумакова.

По словам Поповой, в «Векторе», помимо «ЭпиВакКороны», разрабатывается еще три вакцины. Также работа ведется в Федеральном медико-биологическом агентстве и Академии наук.