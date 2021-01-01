Мишустин подписал документы для выплат на детей к Новому году

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документы, обеспечивающие порядок и финансирование выплат в размере 5 тыс. руб. на детей до восьми лет. Об этом он заявил на оперативном совещании с вице-премьерами, передает «РИА Новости».

«Сегодня я подписал два документа, которые обеспечивают финансирование, порядок и условия единовременных выплат семьям с детьми до 8 лет», — сказал Мишустин.

Он добавил, что всего на эти цели будет направлено более 73,5 млрд руб.

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