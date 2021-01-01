В Югре мужчина отсидел десять лет за убийство отца и зарезал мать

Фото: СК РФ

Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Лангепаса по подозрению в убийстве собственной матери. Ранее мужчина провел десять лет в тюрьме из-за убийства отца. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей 74-летней матерью ударил ее в грудь кухонным ножом. Женщина скончалась на месте. Об убийстве мужчина сообщил в правоохранительные органы сам. Перед звонком в полицию мужчина допил оставшийся алкоголь.

Ссора произошла из-за убийства подозреваемым своего отца, от тюремного срока за которое он освободился полтора года назад.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).