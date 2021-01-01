На Алтае депутат сельсовета убил бывшую жену и ее сожителя
В селе Соузга Республики Алтай мужчина расстрелял бывшую жену и ее сожителя, которые скончались от полученных травм, говорится на сайте регионального СК. СМИ сообщают, что на пару напал депутат Соузгинского сельского поселения.
По данным следствия, мужчина пришел к бывшей жене в ночь с 4 на 5 декабря и выстрелил в женщину и ее сожителя из зарегистрированного охотничьего оружия. После этого он выстрелил несколько раз в себя.
Женщина и ее друг скончались, нападавшего доставили в больницу с ранением головы.
СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц).