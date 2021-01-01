На Алтае депутат сельсовета убил бывшую жену и ее сожителя

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

В селе Соузга Республики Алтай мужчина расстрелял бывшую жену и ее сожителя, которые скончались от полученных травм, говорится на сайте регионального СК. СМИ сообщают, что на пару напал депутат Соузгинского сельского поселения.

По данным следствия, мужчина пришел к бывшей жене в ночь с 4 на 5 декабря и выстрелил в женщину и ее сожителя из зарегистрированного охотничьего оружия. После этого он выстрелил несколько раз в себя.

Женщина и ее друг скончались, нападавшего доставили в больницу с ранением головы.

СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц).