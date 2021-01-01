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Общество ,  
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Мишустин утвердил правила поддержки хлебопеков

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил компенсировать хлебопекарным предприятиям часть затрат, связанных с производством продукции. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Размер возмещения составит 2 тыс. руб. за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). Организация, получившая компенсацию, должна зафиксировать цены на свою продукцию», — говорится в сообщении.

При этом для предприятий, которые выпекают около 15 т хлеба в сутки, размер помощи составит около 1 млн руб. за месяц работы. Более крупные предприятия, которые производят от 60 т в сутки, будут получать более 3,6 млн руб.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Как отмечается в сообщении правительства, поддержка хлебопеков входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный кабмином по поручению президента России Владимира Путина. Накануне в ходе пресс-конференции Путин отметил, что, несмотря на рекордный «за шесть лет урожай», растет цена на хлеб.

После того как президент на совещании обратил внимание на проблему с ростом цен на продукты, Мишустин дал ведомствам ряд поручений для решения этой проблемы. 15 декабря премьер подписал несколько постановлений, которые должны стабилизировать ситуацию с ростом цен на базовые продукты. Среди документов в том числе есть постановление о специальных соглашениях, которые Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба заключат с производителями и торговыми сетями.

Михаил Мишустин правительство цены хлеб
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