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Пандемия коронавируса ,  
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Россиян оштрафовали на 23 млн руб. за опоздание с тестами на COVID-19

Россиян, вернувшихся из-за границы, оштрафовали более чем на 23 млн руб. за то, что они делали тесты на коронавирус не вовремя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что сейчас в большинстве стран, в том числе европейских, наблюдается ухудшение ситуации с распространением COVID-19. По данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка соответствует всем критериям (показатель заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней, среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней и показатель распространения инфекции) только в трех странах из тех, которые могут посещать российские граждане, — на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии. В то же время «при выезде в зарубежные страны возрастает риск заражения», обратили внимание в ведомстве.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

На данный момент россиянам разрешен въезд в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Египет, Казахстан, Киргизию, на Кубу, Мальдивы, в ОАЭ, на Сейшелы, в Сербию, Танзанию, Турцию, Швейцарию, Южную Корею, Эфиопию, Японию.

После возращения на родину россияне должны сделать тесты на коронавирус методом ПЦР и разместить результаты на портале государственных услуг.

В конце ноября в Минцифры сообщили, что результаты тестов на COVID-19 появятся в личном кабинете на портале госуслуг. Они будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус». Результаты станут доступны в течение 60 минут после их получения.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
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<20 000
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0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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