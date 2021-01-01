Путин назвал условие полного открытия границ России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия на фоне пандемии коронавируса полностью возобновит сообщение с другими странами, когда соответствующее разрешение дадут медицинские специалисты. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет РБК.

«Как только врачи позволят, так сразу и границы будут открыты», — сказал он.

Президент выразил надежду, что россияне пока будут отдыхать на отечественных курортах, и напомнил, что государство поддерживает внутренний туризм. По его словам, за границу летают 32 млн жителей страны, которые оставляют в течение года за рубежом $35 млрд.

«Если такие вот потоки будут направлены на внутренние наши возможности, на развитие внутреннего туризма, то это будет здорово», — сообщил Путин.