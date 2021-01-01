МВД разрешит присутствие общественников на экзамене на права

В России представители общественных объединений смогут присутствовать на экзамене на водительские права, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Им разрешат находиться в машине вместе с испытуемым и экзаменатором.

«Для повышения объективности проведения экзамена предусматривается возможность нахождения в экзаменационном транспортном средстве представителей общественных объединений, а также иных должностных лиц органов внутренних дел», — сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий запрос.

Осенью МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права. В частности, будущим водителям легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, за исключением мотоциклистов, больше не надо будет сдавать экзамен на площадке. Инспекторы будут оценивать то, как кандидат управляет транспортным средством в реальной обстановке, пояснили в ГИБДД. К экзаменам станут допускать с 16 лет.