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При пожаре в Иркутской области погибли женщина и двое детей

Во время пожара в частном доме поселка Ермаки Иркутской области погибли 29-летняя мать и двое ее несовершеннолетних детей. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

«Соседи сообщили о том, что из горящего дома успел спастись 10-летний мальчик, внутри дома осталась мама с двумя детьми. <...> Внутри были обнаружены трое погибших: женщина 29 лет и двое детей — 1 и 3 года», — уточняется в сообщении.

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К моменту прибытия пожарных дом горел снаружи и изнутри, его крыша частично обрушилась. Когда здание потушили, оно было повреждено по всей площади в 48 кв м, кровля полностью уничтожена.

Как отмечает МЧС, семья состояла на учете как неблагополучная. Их жилье не было оснащено датчиками раннего обнаружения пожара.

пожар Иркутская область жертвы МЧС
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