Синоптик спрогнозировал мощные снегопады перед Новым годом в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В канун Нового года в столице ожидается несколько «мощных» снегопадов. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, снегопады, а также понижение температуры воздуха на следующей неделе будут способствовать сохранению снежного покрова перед новогодними праздниками.

По данным синоптика, за прошедшую ночь в Москве выпало 4 мм осадков, в Подмосковье местами до 8 мм. «Благодаря снегопаду сугробы подросли в столице до 10 см, а по Московской области кое-где (в Можайске) снежный покров составляет уже 15 см», — рассказал Тишковец.

Он пояснил, что показатели соответствуют климатической норме второй декады декабря (для Москвы — 11 см), также в норме температурный фон. «Таким образом, зима практически восстановила утраченные позиции и по температуре, и по снежному покрову», — заметил специалист.