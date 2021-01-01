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Синоптик спрогнозировал мощные снегопады перед Новым годом в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В канун Нового года в столице ожидается несколько «мощных» снегопадов. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, снегопады, а также понижение температуры воздуха на следующей неделе будут способствовать сохранению снежного покрова перед новогодними праздниками.

Декабрь 2020 года досрочно стал самым солнечным в метеоистории Москвы
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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

По данным синоптика, за прошедшую ночь в Москве выпало 4 мм осадков, в Подмосковье местами до 8 мм. «Благодаря снегопаду сугробы подросли в столице до 10 см, а по Московской области кое-где (в Можайске) снежный покров составляет уже 15 см», — рассказал Тишковец.

Он пояснил, что показатели соответствуют климатической норме второй декады декабря (для Москвы — 11 см), также в норме температурный фон. «Таким образом, зима практически восстановила утраченные позиции и по температуре, и по снежному покрову», — заметил специалист.

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По его прогнозу, снег будет ослабевать и к середине дня прекратится. «Вечером и в ночь на среду благодаря гребню антициклона окончательно распогодится, в облаках появятся прояснения, морозы окрепнут до минус 6 — минус 11, в среду днем будет минус 3 — минус 8. Во второй половине недели усилится теплое дыхание Атлантики, столбики термометров устремятся к нулевой отметке и даже наступит кратковременная оттепель», — пояснил Тишковец.

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Ранее синоптик сообщил, что в Москве декабрь 2020 года досрочно стал самым солнечным в истории. Тишковец отмечал, что на 12 декабря общее время солнечного сияния в столице уже составляло более 55 часов, что в три раза дольше положенного.

Новый год снегопад погода новости
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