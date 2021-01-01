Кадыров счел фигурантов санкционных списков «настоящими патриотами»

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку его работы, и заявил, что под санкциями Запада оказываются «настоящие патриоты» страны.

Глава государства, говоря о санкциях против Кадырова на ежегодной пресс-конференции, отметил, что чеченский лидер защищает интересы не только своего региона, но и всей страны. Чеченская республика «развивается, несмотря на тяжелые раны 1990-х годов», обратил внимание он. «Я знаю Рамзана Ахматовича хорошо, вся его жизнь посвящена Чечне. Уверен, что вся Чечня будет выглядеть, как сегодня выглядит Грозный», — уверен Путин.

Кадыров в ответ назвал себя «пехотинцем Владимира Путина». По его словам, для него это большая честь — служить государству «в команде великого государственного и политического деятеля». «И пока в моей груди бьется сердце, я буду защищать свою страну и республику!» — пообещал глава Чечни.

Он добавил, что к санкциях относится спокойно. Кадыров в шутку заметил, что ему «было бы тревожно», если бы он не попал под ограничения Запада. «Ведь санкций США и Европы удостаиваются настоящие патриоты России», — добавил он.