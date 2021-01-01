Захарова назвала санкции США против фонда Кадырова неуклюжим пиар-ходом

Рамзан Кадыров (в центре) (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Новые санкции США против людей и компаний, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, носят надуманный характер. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова.

«Это — неуклюжий пиар ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как «нарушителей прав человека», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.

Представитель МИД отметила, что США «умудрились подвести под рестрикции целый футбольный клуб, хорошо известный и за пределами России». Также она напомнила, что ранее под санкциями оказался московский бассейн «Чайка».

Накануне США добавили в санкционый список фонд имени Ахмата Кадырова, созданный по инициативе Рамзана Кадырова, а также связанных ним людей, компании и спортивные клубы, среди которых ФК «Ахмат». В Минфине США утверждают, что организации приносят доход главе Чечни. В Вашингтоне ввод санкций объяснили тем, что «Кадыровцы» причастны к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова и другим серьезным нарушениям, среди которых похищение людей, пытки, убийства представителей ЛГБТ-меньшинств, нападения на журналистов и правозащитников. В свою очередь, Кадыров назвал санкции абсурдными.