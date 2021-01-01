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Россияне подали более 100 тыс. заявок на выплату на детей до восьми лет

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Граждане России за первые два часа подали более 100 тыс. заявок на получение единовременной выплаты на детей в возрасте до восьми лет, рожденных после 1 июля 2020 года. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Выплата 5 тыс. руб. будет начислена на детей, родившихся с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021-го.

Большинство семей получат новую выплату автоматически, поскольку ранее они подавали заявления о единовременной выплате на детей в возрасте до 16 лет. Те, кто получит эту выплату в первый раз, должны обратиться в Пенсионный фонд России с заявлением до 1 апреля 2021 года.

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Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции сообщил, что государство решило сделать детям «небольшой, скромный» подарок к Новому году в виде единовременной выплаты 5 тыс. руб. на каждого.

После этого он подписал соответствующий указ.

В Минфине уточнили РБК, что, по предварительным расчетам, на эти меры из резервного фонда правительства будет выделено около 73,5 млрд руб.

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В качестве одной из мер поддержки населения во время пандемии президент России в мае объявил о единовременной выплате 10 тыс. руб. на детей в возрасте от трех до 16 лет.

Тогда же он заявил, что все российские семьи с детьми до трех лет получат в апреле, мае и июне ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. руб. на каждого ребенка.

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