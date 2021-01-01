Россияне подали более 100 тыс. заявок на выплату на детей до восьми лет

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Граждане России за первые два часа подали более 100 тыс. заявок на получение единовременной выплаты на детей в возрасте до восьми лет, рожденных после 1 июля 2020 года. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Выплата 5 тыс. руб. будет начислена на детей, родившихся с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021-го.

Большинство семей получат новую выплату автоматически, поскольку ранее они подавали заявления о единовременной выплате на детей в возрасте до 16 лет. Те, кто получит эту выплату в первый раз, должны обратиться в Пенсионный фонд России с заявлением до 1 апреля 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции сообщил, что государство решило сделать детям «небольшой, скромный» подарок к Новому году в виде единовременной выплаты 5 тыс. руб. на каждого.