Адвокат ответил на слова СК о приговоре калининградским врачам

Элина Сушкевич, Елена Белая (слева направо) и адвокат Камиль Бабасов (в центре) (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Вынесенный накануне оправдательный приговор калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца не был эмоциональной оценкой. Об этом РБК сообщил адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко заявила «РИА Новости», что эмоциональные оценки возобладали над фактами и выводами экспертов при вынесении оправдательного приговора в отношении женщин.

«Мы никогда не обращались к коллегии присяжных с эмоциями. Мы приводили факты. Кровь, плацента, моча следствием не исследовались — факт, никаких формул пересчета веществ из тканей в кровь не существует — факт, никакого мотива следствие не привело, кроме бреда про статистику, которую даже в суде обвинение приводить не стало, так как она была против них, — факт, ребенок был в тяжелейшем состоянии, все его анализы были анализами умирающего — факт», — отметил Бабасов.

По его словам, следователи изначально не изъявляли желания рассматривать другие версии, кроме тех, которые могли бы «улучшить их показатели».